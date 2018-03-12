التحقيق في العثور على طلقات نارية وأسلحة بالقرب من مدرسة

نايف السالم(صدى):

تلقت شرطة محافظة جدة بلاغا يفيد بالعثورعلى طلقات نارية ورشاش ومسدس داخل حوش بالقرب من مدرسة ابتدائية بحي الكندرة.

وأفاد المتقدم بالبلاغ بأنه عند حضوره لمركز شرطة الكندرة وجد ثلاثة أطفال بيدهم ثلاث طلقات نارية لسلاح كلاشنكوف، وبسؤالهم من أين أحضروها أفادوا بأنهم وجدوها داخل حوش بجوار مدرستهم.

وعلى الفور توجهت الجهات الأمنية للموقع، وتم العثور على المضبوطات، وكانت عبارة عن أكثر من 400 طلقة رشاش، وأكثر من 40 طلقة مسدس ربع، وعلبة طلقات فارغة، وتم التحفظ عليها.

وتواصل شرطة جدة التحقيق في الواقعة، واستكمال إجراءات الاستدلالات الأولية بحكم الاختصاص.