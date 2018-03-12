الوليد بن طلال يكافئ نادي الرياض بـ 300 ألف ريال وحافلة

نواف السالم(صدى):

بحث الأمير الوليد بن طلال، مع رئيس نادي الرياض لذوي الاحتياجات الخاصة الدكتور طلال الحربي، وضع النادي وإنجازاته، مؤكدًا على ضرورة دعم الرياضة وتطوير الأندية في المملكة لتحتضن أكبر قدر ممكن من الشباب لصقل مهاراتهم الرياضية.

وليتمكن النادي من تحقيق أهدافه المرجوة، قدم الوليد بن طلال للنادي 300 ألف ريال شاملة مكافأة للاعبين، ومبلغ مخصص لخزينة النادي، وحافلة نقل.

ومن جانبه وجه الحربي الشكر للأمير الوليد على دعمه المادي والمعنوي وتشجيعه المتواصل.