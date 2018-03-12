بالأسعار.. ” الضبان ” تغزو المتاجر العالمية

علي العنزي(صدى):

اهتمت متاجر عالمية بعملية صيد ” الضب ” والتي شاعت لدى فئة من الشباب الخليجي سيما في وسط وشمال الجزيرة العربية.

ويأتي من أبرز تلك المتاجر “باك واتر ريب تيلز” backwaterreptiles الإلكتروني الشهير، الذي عرف بعرض الزواحف للبيع بهدف تربيتها، وتحديداً الضب.

ويولي القائمون على الموقع، اهتماماً خاصاً، وتتضمن صفحاتهم عروضاً لأنواع وفصائل مختلفة لـ ” الضبان ” تم استيرادها من جميع الدول، بما فيها العربية والتي تقدم أنواعاً ثمينة بحسب تصنيف الموقع، وبأسعار قد تبدو مثيرة للدهشة ومن شأنها أن تغري هواية الصيد الصحراوي للتفكير جدياً في الاستثمار فيها.

ومن بين الأنواع التي يتم عرضها الضب العُماني والعربي الأزرق والمرقط، وتصل أسعارها إلى 3750 ريال للأغلى وهو العماني، فيما أن الأقل سعراً ” النيجيري الأصفر ” بـ 224 ريالا.

و ” الضب ” الذي يسمى السحلية شوكية الذيل، حيوان زاحف يشبه التمساح يصل متوسط طوله إلى 85 سم، ويعتمد على النبات في غذائه وشرابه ولا يشرب الماء إلا نادراً.