براد بيت يكشف عن تطور جديد في حياته العاطفية

نورة الشهري (صدى):

علق النجم العالمي براد بيت، عقب انفصاله عن النجمة العالمية أنجلينا جولي قائلا: ” أريد أن أسترد أنفاسي لأنطلق للمقدمة من جديد “.

وكانا النجمان عقب طلاقهما، طلبا من المحكمة تمديد موعد الجلسة النهائية لتوقيع أوراق الطلاق، لكي يحصلا على مزيد من الوقت من أجل التسوية، ولحُسن حظّهما وافقت المحكمة على طلبهما بالتمديد المؤقت للقضية.

وفي هذه الأثناء، وافق الزوجان السابقان على أن تحصل أنجيلينا على حضانة الأطفال المؤقتة إلى أن يُصبح الطّلاق رسمياً، مع السّماح لبراد بزيارتهم في أوقات مُحددة.

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