أبرز طرق استخدام خرائط جوجل بدون إنترنت

متابعات(صدى):

يعد برنامج جوجل مابس Google Maps التطبيق المفضل لدى ملايين المستخدمين للبحث عن وجهتهم أثناء التنقل.

ويعتمد التطبيق بشكل كلي على الاتصال بالإنترنت مما قد يشكل عبئا ماديا على البعض، خاصة أولئك الذين يعتمدون على باقات البيانات Data Packages ذات السعة الشهرية المحدودة.

وتوجد طريقة بسيطة لاستخدام التطبيق بدون الإنترنت، وذلك في منطقة محددة يقوم المستخدم بتحميلها عندما تتوفر شبكة “واي فاي” تمهيدا لاستخدامها عندما يغادر مكانه ودون أن يتوفر اتصال بالإنترنت.

وعندها حتى لو فقد المستخدم الاتصال بالإنترنت فستبقى خدمة التوجيه تعمل شرط أن تكون إلى نفس الوجهة، وألا يكون الطريق قد خضع لأي تغييرات فعلية.

خطوات تخزين الخرائط بدون إنترنت:

– افتح تطبيق خرائط جوجل

– ابحث عن المنطقة أو الموقع الذي تريد تنزيله.

– إذا كنت قد بحثت عن مكان محدد، فيجب أن يظهر الشريط الذي يحمل الاسم في الجزء السفلي، وإذا لم يكن الأمر كذلك، ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار في مكان ما في الخريطة لإظهار القسم، اضغط عليها لعرض المزيد من الخيارات.

– اضغط على تنزيل.

– يمكنك الآن التكبير والتصغير، مما يجعل مساحة التنزيل أكبر أو أصغر.

– بعد إجراء اختيارك، اضغط على زر تنزيل في الزاوية اليمنى السفلى.

– بمجرد تنزيل الخرائط التي تريد، يمكنك التنقل والبحث عن الاتجاهات كما تفعل عند الاتصال بالإنترنت.