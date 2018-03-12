موظفون يعملون 3000 ساعة لحماية زميلهم من الطرد

برلين(صدى):

في لافته إنسانية لا نشهدها كثيرًا، قرر موظفون بإحدى الشركات الألمانية بالعمل لمدة أكثر من 3000 ساعة، لحماية زميلهم من الطرد من وظيفته.

وتفصيلًا ،واجه الألماني أندرياس جراف تهديدا بالطرد من وظيفته، عقب انتهاء إجازته السنوية، وكان مضطرا للحصول على إجازة أخرى للبقاء مع ابنه المصاب بالسرطان، لولا تدخل زملائه لتعويض ساعات عمله.

وقرر مدير الموارد البشرية بالشركة تعليق منشور، يطالب فيه بمن يرغب في التبرع بعدد ساعات عمل إضافية من أجل زميلهم لحمايته من الطرد.

وسرعان ما عرض 650 موظفًا العمل ساعات إضافية من أجله، وفي خلال اسبوعين وبمعدل 5 ساعات لكل موظف استطاعوا العمل لمدة أكثر من 3600 ساعة، وقدموا أجازة لمدة سنة ونصف مدفوعة الأجر إلى أندرياس.