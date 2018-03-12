بالفيديو..هدية يزيد الراجحي لطفلان قاما بدعوته للعشاء

عادل الحربي (صدى):

تفاجأ رجل الأعمال يزيد الراجحي بما قام به طفلان وجها له دعوة للعشاء من تجهيزات، وذلك بعدما لبى دعوتهما.

واستعرض الراجحي بكاميرا جواله ما قام به الطفلان من تجهيز وليمة كبيرة له ، وشملت حفلة شواء وكذلك المقبلات والفواكه.

وشكرهما الراجحي على ما قدماه وسألهما عن تكاليف الوليمة ، فقالوا للراجحي أنهم دفعوا التكاليف من مصروفهم الشهري.

ومقابل ما فعلاه قرر أن يهديهما هدية، وهي عبارة عن اختيارهم 50 رأس من الغنم وهو يقوم بتحمل تكاليف تغذيتهما ، والشرط كان ألا يقوموا ببيع أي شيء منهم حتى يتخرجا من الجامعة.