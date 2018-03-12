اليوم.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية وموجة للغبار في الرياض

عادل الحربي (صدى):

نبهت هيئة الأرصاد وحماية اليئة إلى موجة غبار هائلة تتعرض لها منطقة الرياض اليوم الإثنين.

وأكد نظام الإنذار المبكر، أن منطقة الرياض وخاصة الأجزاء الجنوبية منها ستشهد رياحاً مثيرة للغبار والأتربة تسبب انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر، مضيفاً أن الحالة ستبدأ الساعة 9:20 مساءً وتستمر حتى الساعة 12:20 صباحاً.

يذكر أن العاصمة الرياض شهدت أمس (الأحد) عاصفة مثيرة تسببت في شبه انعدام للرؤية، وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو للعاصفة التي أثرت على الرؤية الأفقية.