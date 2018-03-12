النائب العام يوجه بالقبض على السائق المتحرش بفتاة ذوي الاحتياجات

علي القحطاني(صدى):

أصدر النائب العام ، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ، توجيهًا ، بسرعة القبض على السائق الذي ظهر في مقطع متداول وهو يحاول التحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة .

واشتمل التوجيه ، على ضرورة التحقق من صحة المقطع المتداول ، لتطبيق الإجراءات القانونية بحقه .

وكانت فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة ، قد وثقت مقطعًا يوم أمس الأحد ، تداوله رواد مواقع التواصل على نطاق واسع ، يوضح تعرضها للتحرش والإيذاء من قبل سائق سيارة أجرة ، أثناء توصيلها .

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