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شاهد.. جثمان ” عمر المختار ” شيخ الشهداء بعد شنقه

شاهد.. جثمان ” عمر المختار ” شيخ الشهداء بعد شنقه
طرابلس(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي, صورة ترجع بالزمان إلى عام ١٩٣١ م, نرى فيها جثمان الشيخ ” عمر المختار ” ملقى في العراء بعد شنقه.

يذكر أن ” المختار ” , كان يبلغ من العمر ٧٣ عام عند شنقه, وأطلقوا عليه في ليبيا لقب ” شيخ الشهداء ” , حيث أنه بدأ النضال في سن كبير, يتخطى الأربعون عام.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 1 ساعة

رحمه الله رحمة واسعة
اللهم تقبله شهيدا

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