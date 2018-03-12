شاهد.. جثمان ” عمر المختار ” شيخ الشهداء بعد شنقه

طرابلس(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي, صورة ترجع بالزمان إلى عام ١٩٣١ م, نرى فيها جثمان الشيخ ” عمر المختار ” ملقى في العراء بعد شنقه.

يذكر أن ” المختار ” , كان يبلغ من العمر ٧٣ عام عند شنقه, وأطلقوا عليه في ليبيا لقب ” شيخ الشهداء ” , حيث أنه بدأ النضال في سن كبير, يتخطى الأربعون عام.