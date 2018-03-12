نصائح لتناول المكسرات أثناء الحمل

متابعات(صدى):

قال خبراء تغذية إنه من الأفضل اختيار المكسرات غير المملحة أثناء فترة الحمل لأن زيادة الملح تؤدي إلى احتباس الماء وتورّم القدمين، والمكسرات بشكل عام فهي تحتوي على البروتين والدهون الجيدة المفيدة لنمو دماغ الطفل، وحمض الفوليك الضروري لنمو جهازه العصبي، والألياف الغذائية التي تخفّف الإمساك خلال الحمل.

وأضاف الخبراء عند أكل المكسرات المشكلة تحصلين على توليفة رائعة من المعادن مثل: البوتاسيوم والزنك والمغنيسيوم والحديد، ويعتبر الفستق واللوز من المكسرات قليلة السعرات مقارنة بالكاجو والجوز.

وتابع : إذا كان لديك تاريخ عائلي من الحساسية تجاه الجوز أو أي نوع من المكسرات عليك الابتعاد عن الفستق وقت الحمل، وعدم تناول المكسرات المشكلة يوميًا، فقد أظهرت دراسات أن تناولها يومياً في هذه الحالة يزيد خطر إصابة الطفل بالربو بنسبة 50%.