دراسة: ركوب الدراجات يؤخر الشيخوخة

متابعات(صدى):

أعلنت دراسة جديدة فوائد غير متوقعة لرياضة ركوب الدراجات بشكل يومي، حيث تساعد على تأخير تأثيرات الشيخوخة وتجدد شباب الجهاز المناعي.

وأجرى باحثون من جامعة برمنغهام البريطانية، دراسة على 125 من راكبي الدراجات الهواة، تتراوح أعمارهم بين 55 و79 عاماً، وقارنوا النتائج التي حصلوا عليها، مع بالغين أصحاء من مجموعات عمرية مختلفة، لا يمارسون الرياضة بانتظام.

وأوضحت النتائج، أن المواظبين على ركوب الدراجات بشكل يومي، تمكنوا من الحفاظ على قواهم وكتلة العضلات لديهم مع التقدم في العمر، والحفاظ على مستويات مستقرة من الدهون والكوليسترول في الجسم، حسب صحيفة ميرور البريطانية.

وظهرت آثار ركوب الدراجات المضادة للشيخوخة، تمتد إلى جهاز المناعة، ففي الأحوال العادية، يبدأ عضو يدعى ” الثيموس ” والمسؤول عن إنتاج الخلايا المناعية بالتقلص اعتباراً من سن العشرين، لكن هذا العضو لدى كبار السن الذين اعتادوا على ركوب الدراجات، ينتج خلايا مناعية بنفس القدر لدى صغار السن.