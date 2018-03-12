” الأوقاف اليمنية ” تحذر من الوكالات الوهمية للحج

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية ، على ضرورة توخي الحذر من الوكالات الوهمية ، للراغبين في أداء فريضة الحج للعام الحالي .

وأشارت الوزارة ، إلى ضرورة التعاقد مع الوكالات المُعتمدة ، لتسجيل وتفويج الحجاج هذا العام ، والتي بلغ عددها 151 وكالة ، حيث يتم منحها التأشيرات بناءاً على الأعداد المسجلة من خلالها .

ولفتت وزارة الأوقاف اليمنية ، إلى ضرورة التسجيل في الوكالات المعلن عنها بشكل رسمي ، عبر مكاتبها الأصلية أو الفروع التابعة لها بالمحافظات ، والتحقق من استلام سند رسمي بكامل المبالغ المدفوعة للوكالة .

وفي سياق متصل ، حذر قطاع الحج والعمرة في الوزارة ، من التعامل مع المكاتب الوهمية والسماسرة ، لافتًا إلى ضرورة عدم دفع مبالغ إضافية عن المبلغ المُعلن ، والذي حدد بـ 6700 ريال ، تشمل الخدمات المختلفة ، كالمسكن في مكة والمدينة المنورة ، والإعاشة لمدة 15 يومًا ، فضلًا عن بقية الخدمات الإضافية .

وأوضح القطاع ، أن هناك مبلغ 1400 ريال ، يتم دفعهم كرسوم النقل الدولي من وإلى اليمن ، بالإضافة إلى النقل بين المشاعر المقدسة ، وإلى المدينة المنورة .