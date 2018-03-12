باحث ألماني يبتكر تطبيق للتنبؤ باستجابة مرضى السرطان للعلاج المناعي

برلين(صدى):

اخترع باحث ألماني تقنية ثورية مزج فيها أحدث صيحات التكنولوجيا بالعلوم، لتدشين نسخة مشابهة لشبكة ” إنستجرام ” لتبادل الصور، خاصة بالجهاز المناعي البشري، يساعد في علاج مرضى سرطان الجلد، بالتقاط صور عالية الحساسية للجهاز المناعي، للتنبؤ بالمرضى الذين قد يستجيبون للعلاجات المناعية.

وقال الباحث الألماني، إن هذه التقنية ستمكن الأطباء من معرفة المرضى الذين يستجيبون للعلاج المناعي من أولئك الذين لا يستجيبون، قبل حقنهم به، حيث أن الغالبية العظمى لا يستجيبون للعلاج، ما يسمح للأطباء بتجنب الآثار الجانبية السلبية، لدى المرضى مثل ضغط الدم والحمى وصعوبات في التنفس.

وأشار إلى أن صور الجهاز المناعي تلتقط عن طريق حقن الجسم بخلايا صبغية مستخدماً أجسام مضادة نادرة مرتبطة بمعادن تستهدف البروتينات السطحية وتلك الموجودة داخل الخلايا.