” العمل ” تتفاعل مع فيديو تحرش السائق بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة

عادل الحربي(صدى):

تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مع مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوضح محاولة سائق سيارة أجرة التحرش بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، ” أنه يتم حاليًا التنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من صحة المقطع ” .

وكانت فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، قد استطاعت توثيق مقطع فيديو لمحاولة سائق سيارة أجر التحرش بها أثناء توصيلها، كما حاول إيذائها .

وطالب عدد كبير من المغردون من الجهات الأمنية، بسرعة الوصول إلي سائق السيارة ومعاقبته على ما قام به من تحرش وإيذاء وإيقاع أشد العقوبات به؛ ليكون عبرة لغيره.

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