السيطرة على حريق في إحدى مستشفيات المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

اشتعل حريق صباح اليوم الأحد، في مستشفى الصحة النفسية بالمدينة المنورة داخل غرفة داخل تنويم الرجال بعنبر واحد.

وقالت مصادر إنه تم إخلاء عدد من النزلاء احترازيا من قبل العاملين في المستشفى قبل وصول الدفاع المدني وقامت فرق الدفاع المدني باخلاء ٣ حالات وتم السيطرة على الحادث.

وأوضح متحدث الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد بن مبارك الجهني بأنه تبلغنا عند الساعة ١:١٥ من صباح هذا اليوم الاحد عن حريق في مستشفى الصحة النفسية بالمدينة المنورة.