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تفاصيل اللحظات الأخيرة لعروس تركية بالطائرة المنكوبة

تفاصيل اللحظات الأخيرة لعروس تركية بالطائرة المنكوبة
أنقرة(صدى):

لقيت ابنة رجل الأعمال التركي حسين باشاران و7 من صديقاتها ، مصرعهم ، إثر تحطم الطائرة التركية المنكوبة ، مساء اليوم الأحد ، جنوب غرب إيران .

ووفقًا لوسائل إعلامية ، فإن مينا باشاران ، كانت برفقة صديقاتها ، عائدات من دبي ، بعدما أقمن حفلة وداع عزوبية ، حيث كان من المخطط عقد حفل زفاف ” مينا ” خلال الشهر القادم .

وكانت السلطات التركية ، قد أعلنت في وقت سابق ، عن مصرع 11 راكبًا ، كانوا على متن الطائرة التركية المحطمة .

 

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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 43884 ] نشر منذ 60 دقيقة

سبحان الله ,,

,, الدايم الله والفاني خلقه ,,

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 57 دقيقة

ودعوا العزوبية والحياة . اللهم احسن خاتمتنا وخاتمة المسلمين اجمعين .

[ عدد التعليقات: 5752 ] نشر منذ 36 دقيقة

ودعووووووووووووووووووا الحياه كلها

[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 27 دقيقة

كل انسان يفنى الى ماقدم في حياته
هنيئا لمن عاش على الاسلام ومات وهو متمسك به

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