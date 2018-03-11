تفاصيل اللحظات الأخيرة لعروس تركية بالطائرة المنكوبة

أنقرة(صدى):

لقيت ابنة رجل الأعمال التركي حسين باشاران و7 من صديقاتها ، مصرعهم ، إثر تحطم الطائرة التركية المنكوبة ، مساء اليوم الأحد ، جنوب غرب إيران .

ووفقًا لوسائل إعلامية ، فإن مينا باشاران ، كانت برفقة صديقاتها ، عائدات من دبي ، بعدما أقمن حفلة وداع عزوبية ، حيث كان من المخطط عقد حفل زفاف ” مينا ” خلال الشهر القادم .

وكانت السلطات التركية ، قد أعلنت في وقت سابق ، عن مصرع 11 راكبًا ، كانوا على متن الطائرة التركية المحطمة .

اقرأ أيضا