تفاصيل اللحظات الأخيرة لعروس تركية بالطائرة المنكوبة
لقيت ابنة رجل الأعمال التركي حسين باشاران و7 من صديقاتها ، مصرعهم ، إثر تحطم الطائرة التركية المنكوبة ، مساء اليوم الأحد ، جنوب غرب إيران .
ووفقًا لوسائل إعلامية ، فإن مينا باشاران ، كانت برفقة صديقاتها ، عائدات من دبي ، بعدما أقمن حفلة وداع عزوبية ، حيث كان من المخطط عقد حفل زفاف ” مينا ” خلال الشهر القادم .
وكانت السلطات التركية ، قد أعلنت في وقت سابق ، عن مصرع 11 راكبًا ، كانوا على متن الطائرة التركية المحطمة .
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مصرع 11 راكبا بالطائرة التركية المحطمة في إيران
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43884 ] نشر منذ 60 دقيقة
سبحان الله ,,
,, الدايم الله والفاني خلقه ,,
ابوعبيد[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 57 دقيقة
ودعوا العزوبية والحياة . اللهم احسن خاتمتنا وخاتمة المسلمين اجمعين .
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 5752 ] نشر منذ 36 دقيقة
ودعووووووووووووووووووا الحياه كلها
ابو ريم[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 27 دقيقة
كل انسان يفنى الى ماقدم في حياته
هنيئا لمن عاش على الاسلام ومات وهو متمسك به