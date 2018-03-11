عبدالرحمن الخليفة يعلن انضمام ‏150 شركة جديدة إلى نشاط الترفيه

حمود العنزي (صدى):

قال مدير عام التواصل في هيئة الترفيه، عبدالرحمن الخليفة، إن الحفلات الغنائية لا تمثل أكثر من 5% فقط من فعاليات الهيئة، مشيرًا إلي أنه تم تقديم 55 فعالية عالمية هذا العام أبرزها التعاون مع أسماء كبيرة جداً في مجال الترفيه منها عرض سيرك عالمي كبير جداً وأخرى فضل عدم كشفها لتكون مفاجآت لجمهور الهيئة.

ودعا مدير عام التواصل بالهيئة عبر برنامج يا هلا، الليلة، الجمهور لزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة من أجل تقييم الفعاليات التي تقدمها، مضيفًا أن ‏قطاع الترفيه يشكل 1224 وظيفة مباشرة، و110 وظائف غير مباشرة، وله دوره المهم في توفير فرص وظيفية جديدة للشباب السعودي.

وتابع: لا أذكر مدينة سعودية لن يكون فيها عروض خلال عام 2018، لافتاً إلى أن ‏150 شركة جديدة من القطاع الخاص انضمت إلى نشاط الترفيه تحت إشراف الهيئة، وبدأت في تقديم فعاليات ترفيهية.