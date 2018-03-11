السعوديون يكشفون تجاربهم المأساوية مع البنوك بالمملكة

علي القحطاني (صدى):

كشف عدد من المواطنين، عبر وسم #أسوأ بنك واجهته على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن تجاربهم المأساوية التي عاشوها داخل البنوك في مختلف مناطق المملكة، والتي شملت ” سوء معاملة ” و ” عنصرية ” ، وانخفاض في مستوى الخدمات المقدمة.

وأوضح المغردون أنَّ جميع البنوك سيئة جدًّا، في تعاملاتها للعملاء، وأرجعوا السبب إلى تغافل وتغاضي مؤسسة النقد عن المخالفات الواضحة، مشيرين إلى أنَّه لن يكون هناك أي تطور في ظل ضعف المؤسسة.

ولفت أغلب المواطنين، إلى أن أبرز عيوب أحد المصارف هي سوء المعاملة من قبل الموظفين والمديرين، داعين إدارة البنك إلى تدريب موظفيهم على مهارات التواصل مع الجمهور، كما قال عملاء بنك آخر أن مشكلتهم تتمثل في كثرة المستفيدين من البنك في مقابل قلة الموظفين والأبنية الخاصة به.

ومن أبرز المشكلات التي تواجه عملاء أحد البنوك, مشكلة تعطل نظام البنك الإلكتروني في الكثير من الأحيان، ما يترتب عليه تأجيل إنتاج المطلوب، وتأخير العملاء، 0ومن بين الانتقادات التي طالت بنك أجنبي هي فرض رسوم تصل إلى قرابة الـ200 ريال على العملاء في حال تأخير دفع الأقساط.

وأشار عملاء بنك آخر إلى أنَّ من أهم المشكلات التي تواجههم هي ” تأخر صدور البطاقات ” إلى فترات طويلة، وعدم الالتزام بمواعيد التسليم, بينما أكبر مشكلة واجهت العملاء في بنك في العاصمة الرياض هي قلة النوافذ والموظفين فضلًا عن الازدحام والتكدسات داخل البنك.