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بالفيديو.. شابان ينثران التراب في الهواء لتعليق الدراسة

بالفيديو.. شابان ينثران التراب في الهواء لتعليق الدراسة
عادل الحربي(صدى):

ظهر شابان خلال مقطع فيديو طريف ، وهما يقومان بنثر التراب في الهواء ، بطريقة غريبة ، ومثيرة للتعجب .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع الفيديو ، موضحين أن هدف الشابين من نثر التراب ، هو تعليق الدراسة .


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