بالفيديو.. شابان ينثران التراب في الهواء لتعليق الدراسة

عادل الحربي(صدى):

ظهر شابان خلال مقطع فيديو طريف ، وهما يقومان بنثر التراب في الهواء ، بطريقة غريبة ، ومثيرة للتعجب .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع الفيديو ، موضحين أن هدف الشابين من نثر التراب ، هو تعليق الدراسة .