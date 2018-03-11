بالفيديو.. شابان ينثران التراب في الهواء لتعليق الدراسة
ظهر شابان خلال مقطع فيديو طريف ، وهما يقومان بنثر التراب في الهواء ، بطريقة غريبة ، ومثيرة للتعجب .
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع الفيديو ، موضحين أن هدف الشابين من نثر التراب ، هو تعليق الدراسة .
تداول نشطاء #مواقع_التواصل مقطع طريف يظهر اثنين من الشبان قاما بنثر التراب في الهواء، على أمل #تعليق_الدراسة.
وظهر خلاله اثنين من الشباب، وقاما بنثر التراب في الهواء بطريقة غريبة، فيما علق متداولو المقطع أن هدف هذين الشابين هو تعليق الدراسة.#غبار_الرياض pic.twitter.com/r6QM5efvyL
— السعودية اليوم🇸🇦 (@alsaudi_today) March 11, 2018
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