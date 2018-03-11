ليفربول يطلب مبلغ خرافي للتخلي عن محمد صلاح

نواف السالم(صدى):

طلب نادي ليفربول الإنجليزي، من نظيره ريال مدريد الإسباني، السعر المبدئي لشراء النجم المصرى محمد صلاح ، المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى.

وأوضحت صحيفة ” الكونفيدينسيال ” الإسبانية أن ليفربول لا يمانع في بيع محمد صلاح لريال مدريد الذي يهتم بالحصول على الموهبة المصرية.

وأشارت إلى أن النادي الإنجليزي، أبلغ ريال مدريد بالسعر المبدئي والذي سيبدأ من خلاله المفاوضات بـ 180 مليون يورو، وخاصة عقب بيع فيليب كوتينيو إلى برشلونة في الميركاتو الشتوي الماضي بـ160 مليون يورو.

ويتقاسم محمد صلاح، صدارة هدافي الدوري الإنجليزي مع هاري كين مهاجم توتنهام برصيد 24 هدفا.