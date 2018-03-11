شاهد.. لحظة تصادم مروحيتين وتناثر قطعهما

واشنطن(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، مقطع فيديو يًظهر لحظة اصطدام مروحيتين تابعتين للشرطة الأمريكية.

و أظهر مقطع الفيديو، هبوط مروحية ببطئ في مطار صغير بولاية كاليفورنيا، فيما كانت الأخرى تستعد للإقلاع، قبل اصطدامهما.

واصطدمت شفرات الطائرة الأولى بمراوح الثانية، مما أدى إلى تناثر قطعهما في الهواء، وإصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.