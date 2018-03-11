بالفيديو.. مطاردة بين 3 سيارات تنتهي بحادث بالرياض

علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيارتين تتسببا في كارثة مرورية، بعد أن عمد سائقاهما إلى مضايقة سيارة أخرى على الدائري الجنوبي في مدينة الرياض، حيث اقتصر الأمر على حادث بسيط.

وأظهر مقطع فيديو سيارتين من نوع ” فورد اكسبدشن ” و ” جي إم سي ” في مطاردة للسيارة الصغيرة ” هونداي اكسنت ” على الطريق، وعملا على مضايقة قائدها.

ثم ظهر في المقطع لاحقا وقوع حادث للسيارة الاكسنت، وفرّ صاحبها من السيارتين، حتى إنه سار عكس السير في طريق سريع، ما قد يعرضه لحادث آخر.