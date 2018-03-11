بالفيديو.. مطاردة بين 3 سيارات تنتهي بحادث بالرياض
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيارتين تتسببا في كارثة مرورية، بعد أن عمد سائقاهما إلى مضايقة سيارة أخرى على الدائري الجنوبي في مدينة الرياض، حيث اقتصر الأمر على حادث بسيط.
وأظهر مقطع فيديو سيارتين من نوع ” فورد اكسبدشن ” و ” جي إم سي ” في مطاردة للسيارة الصغيرة ” هونداي اكسنت ” على الطريق، وعملا على مضايقة قائدها.
ثم ظهر في المقطع لاحقا وقوع حادث للسيارة الاكسنت، وفرّ صاحبها من السيارتين، حتى إنه سار عكس السير في طريق سريع، ما قد يعرضه لحادث آخر.
سيارتين من نوع “فورد اكسبدشن” و “جي ام سي” في مطاردة لسيارة من “هونداي اكسنت” كادوا أن يتسببو بكارثة حقيقية الأسبوع الماضي في الدائري الجنوبي بسبب تهورهم وهمجيتهم. Cc @eMoroor (عبر @raed_arn) pic.twitter.com/CXx9i25WA0
— طرق الرياض (@Ruh_Rd) ١١ مارس، ٢٠١٨
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43884 ] نشر منذ 1 ساعة
ناس يبغالهم ضبط وربط ,,
باحث[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 19 دقيقة
لو كانت الشوارع مغطاة بكميرات مراقبة لما حصل الذي حصل او على اقل تقدير عرف سبب المطاردة وتم الغاء القبض عليهم جميعا