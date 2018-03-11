” هيئة المحاسبين ” تنفي وجود 6 ألف محاسب عاطل عن العمل

علي القحطاني (صدى):

نفت هيئة المحاسبين ما نشر في إحدى الصحف المحلية بعنوان 6 ألف محاسب عاطلون مسجلون في حافز ” .

وقالت الهيئة في بيان لها : إشارة إلى ما نشر في إحدى الصحف المحلية يوم الأحد تحت عنوان ” 6000 محاسب سعودي عاطلون مسجلون في حافز ” ، فقد أوضح أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس، أن الخبر غير دقيق.

وذكر في لقاء بالغرفة التجارية بجدة في موضوع مشروع التسجيل المهني للوظائف المحاسبيـة وشاغليها من غير السعوديين، وذلك عن طريق ربط رخص العمل لدى الهيئة، حيث قال المغامسي إن عدد خريجي تخصصات المحاسبة المسجلين في حافز ١٩١٧ باحثاً عن العمل، كما أن المسجلين في البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” لا يشترط أنهم عاطلون عن العمل، بل بعضهم على رأس العمل، ويبحثون عن فرص وظيفية أفضل ” .

وتابع: ” والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إذ تؤكد استمرارها في القيام بواجباتها والنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنة تطوير هذه المهنة والارتقاء بمستواها، وتهيب بدور الإعلام الهام في نقل الحقائق التي تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة والتي تخدم الصالح العام.