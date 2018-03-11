حرس الحدود: القبض على 27 مهربًا لمادة الحشيش المخدر في ” جازان ونجران “

واس(صدى):

تمكّن رجال حرس الحدود بمنطقتي جازان ونجران خلال الفترة من 16 إلى 22 / 6 / 1439 هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود ، أنّه في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة , فقد تم رصد عدة محاولات لتهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية في مسؤوليات منطقتي جازان ونجران ، مما حتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف، وأسفر عن ذلك القبض على عدد (24) مهربًا من الجنسية الأثيوبية و مهرب يمني الجنسية ومهربين صوماليي الجنسية.

وقال: ” إنّ مجموع ما ضبط بحوزتهم بلغ ( 847.987) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر, وفي حينه تم إحالة المضبوطات والأشخاص إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية ” .

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود ماضون – بعون الله وتوفيقه- ، للتصدي بحزم وثبات لجميع محاولات التهريب مهما تعددت وسائلها وأشكالها، والضرب بيدٍ من حديد ضد كل من يستهدف أمن واستقرار ومقدرات المملكة وشبابها.