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الشرطة الأمريكية تقبض على مسلح بعد مواجهة استغرقت 15 ساعة

الشرطة الأمريكية تقبض على مسلح بعد مواجهة استغرقت 15 ساعة
واشنطن(صدى):

ألقت السلطات الأمريكية ، القبض على رجل من منطقة كاليفورنيا ، بعد مواجهة استغرقت 15 ساعة ، مع قوات إنفاذ القانون الخاصة في الولايات المتحدة .

ووجهت السلطات ، اتهامًا للرجل بقتل شرطي وإصابة آخر ، حيث أوضحت أن أحد ضباط شرطة بومونا يدعى جريج كاسيلاس ، قد قتل بالرصاص ، فيما أصيب آخر خلال المواجهة .

وفي التفاصيل ، فقد كان الضابطان يلاحقان المشتبه به في سيارة ، بعدما صدم بسيارته مجمعًا سكنيًا في ” بومونا ” ، مساء يوم الجمعة الماضية .

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية ، فقد حاول الرجل الفرار سيرًا على الأقدام ، خلال مطاردة الشرطيان له ، ومن ثم اختبأ في شقة سكنية ، ليطلق النار على الشرطيان فور وصولهما إليه ، ويقتل أحدهما .

واضطرت قوات الشرطة ، لاستخدام الغاز المسيل للدموع والكلاب البوليسية ، لإجبار المتهم على الاستسلام .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43884 ] نشر منذ 56 دقيقة

إرهابيون فاسدون مجرمون ,,

,, قاتلهم الله ,, آمين ,,

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