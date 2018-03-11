الشرطة الأمريكية تقبض على مسلح بعد مواجهة استغرقت 15 ساعة

واشنطن(صدى):

ألقت السلطات الأمريكية ، القبض على رجل من منطقة كاليفورنيا ، بعد مواجهة استغرقت 15 ساعة ، مع قوات إنفاذ القانون الخاصة في الولايات المتحدة .

ووجهت السلطات ، اتهامًا للرجل بقتل شرطي وإصابة آخر ، حيث أوضحت أن أحد ضباط شرطة بومونا يدعى جريج كاسيلاس ، قد قتل بالرصاص ، فيما أصيب آخر خلال المواجهة .

وفي التفاصيل ، فقد كان الضابطان يلاحقان المشتبه به في سيارة ، بعدما صدم بسيارته مجمعًا سكنيًا في ” بومونا ” ، مساء يوم الجمعة الماضية .

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية ، فقد حاول الرجل الفرار سيرًا على الأقدام ، خلال مطاردة الشرطيان له ، ومن ثم اختبأ في شقة سكنية ، ليطلق النار على الشرطيان فور وصولهما إليه ، ويقتل أحدهما .

واضطرت قوات الشرطة ، لاستخدام الغاز المسيل للدموع والكلاب البوليسية ، لإجبار المتهم على الاستسلام .