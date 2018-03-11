توتنهام يكتسح بورنموث برباعية في الدوري الإنجليزي

ماجد محمد(صدى):

قلب فريق توتنهام الطاولة على مضيفه بورنموث، وحقق فوزًا ساحقًا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب ” فيتاليتى ” فى إطار الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

تقدم أصحاب الأرض بالهدف الأول في الدقيقة 7 عن طريق جونيور ستانيسلاس، وعادل النتيجة ديلي ألي في الدقيقة 35، وأضاف الثاني والثالث سون هيونج مين في الدقيقتين 62 و87، في الدقيقة 91 واختتم رباعية السبيرز سيرج أورييه.

شهد اللقاء خروج هاري كين، مهاجم فريق توتنهام مصابًا، في الدقيقة 34 من عمر اللقاء، وشارك الأرجنتيني إريك لاميلا بديلا للمهاجم الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد السبيروز عند النقطة 61 لينفرد بالمركز الثالث بفارق نقطة عن ليفربول، فيما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 33 في المركز الثاني عشر.