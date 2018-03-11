جمعية تحفيظ القرآن الكريم في بدر تعلن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم، في حلقات التحفيظ, بمحافظة بدر، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بشروط، على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يكون المؤهل الثانوية فما فوق.

– إجادة التلاوة والتجويد.

– ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية.

المميزات:

– الدوام خمسة أيام في الأسبوع.

– مكافأة شهرية 2000 ريال.

موعد المقابلة: يوم الأحد 1 /7 / 1439هـ.

للاستفسار: 0554430500

للتقديم اضغط على الرابط التالي : من هنـــــــا.