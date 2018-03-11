جمعية تحفيظ القرآن الكريم في بدر تعلن وظائف شاغرة
أعلنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم، في حلقات التحفيظ, بمحافظة بدر، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بشروط، على النحو التالي:
الشروط:
– أن يكون سعودي الجنسية.
– أن يكون المؤهل الثانوية فما فوق.
– إجادة التلاوة والتجويد.
– ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.
– أن يجتاز المقابلة الشخصية.
المميزات:
– الدوام خمسة أيام في الأسبوع.
– مكافأة شهرية 2000 ريال.
موعد المقابلة: يوم الأحد 1 /7 / 1439هـ.
للاستفسار: 0554430500
للتقديم اضغط على الرابط التالي : من هنـــــــا.
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