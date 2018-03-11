بالصور.. الهلال مُستعد لمواجهة الريان القطري

نواف السالم(صدى):

أقفل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد صفحة تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة نظيره ” الريان القطري ” ، عند الساعة الـ ٠٦:١٥ من مساء يوم غد الاثنين.

وتركّزت الحصة التدريبية لفريق الهلال على الجوانب الفنية، حيث فرض المدير الفني الأرجنتيني ” خوان براون ” مناورة على كامل مساحة الملعب، شرح من خلالها عددًا من الجمل الفنية التي يود انتهاجها في اللقاء.