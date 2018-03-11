  • الأحد 11

    مارس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالصور.. الهلال مُستعد لمواجهة الريان القطري

بالصور.. الهلال مُستعد لمواجهة الريان القطري

بالصور.. الهلال مُستعد لمواجهة الريان القطري
نواف السالم(صدى):

أقفل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد صفحة تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة نظيره ” الريان القطري ” ، عند الساعة الـ ٠٦:١٥ من مساء يوم غد الاثنين.

وتركّزت الحصة التدريبية لفريق الهلال على الجوانب الفنية، حيث فرض المدير الفني الأرجنتيني ” خوان براون ” مناورة على كامل مساحة الملعب، شرح من خلالها عددًا من الجمل الفنية التي يود انتهاجها في اللقاء.

 


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 40 دقيقة

يعني الهلال شراح يسوي أمام الريان اكثر مما سواه بالرياض وامام جماهيره كفايه كذب عل هذا المدرج الغافل 🍎🍏

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *