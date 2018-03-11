احتراق رجل وطفله بعد فتح زجاجة عطر

أبوظبي(صدى):

اشتعلت النيران في جسد وافد وابنه بمدينة الشارقة في الإمارات ، بعدما حاول الأب فتح زجاجة عطر أهداها له أحد أقربائه ، لتتسبب في إصابتهما بحروق خطيرة .

ووفقًا لوسائل إعلام إماراتية ، فالمصاب عربي الجنسية ، وقد تعرض للإصابة بالحريق مع ابنه البالغ 5 سنوات ، حيث سيطرت الحروق العميقة على حوالي 60% من جسديهما ، بعدما انفجرت الزجاجة العطرية التي حاول فتحها ، مما أدى لاشتعال النيران بالشقة .

وفي التفاصيل ، فقد كان الأب يحاول فتح زجاجة عطرية تلقاها كهدية من أحد أقربائه ببلده ، وهو جالس بجوار طفله الذي كان يلعب بالقداحة ، ثم أشعلها فجأة عن طريق الخطأ ، لتنطلق النيران تجاه زجاجة العطر التي يحملها الأب ، وتنفجر في الشقة ، نتيجة تفاعل الكحول مع النار والعطر .

ونقلت سيارة الإسعاف المصابان على الفور إلى المستشفى ، بعدما تواصل معهما أحد أفراد الأسرة ، فيما أكدت الشرطة إن محتوى الزجاجة من الكحول ، الذي بقي بداخلها لفترة طويلة ، أدت إلى انفجار الزجاجة بعد تعرضها لنار القداحة ، واحتراق الأب وطفله .