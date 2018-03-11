بالصور.. مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ينفذ برنامج قصة كفاح

نايف السالم(صدى):

نفذ مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بوحدة التطوع بالنادي الاجتماعي النسائي ” برنامج قصة كفاح ” وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

حيث اشتمل البرنامج على عدة محاور أهمها دور المرأة في المجتمع وأنها جزء لا يتجزأ منه، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية ، كما تم تكريم العاملات في المركز من قِبل المتطوعات تقديراً لجهودهم وإمتناناً لعطائهم الدائم.

كما تقدمت المتطوعات بالشكر لرئيسة القسم النسائي ولمشرفة النادي على جهودهما و إتاحة الفرصة لهن في تقديم البرنامج .

والجدير بالذكر انه تم استقبال وفداً من المدرسة المتوسطة بقريةالخيف يضم ١٥ طالبة والمرشدة الطلابية للمشاركة في البرنامج والتعرف على خدمات المركز و تحقيقاً للشراكة المجتمعية.

وفي نهاية الزيارة تقدمت المرشدة الطلابية بالشكر لرئيسة القسم النسائي ولمنسوبات النادي والقائمات على البرنامج ، ووزعت الطالبات الورود على الحضور .هذا وقد حضر البرنامج ٤٧ سيدة .