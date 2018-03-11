أتلتيكو مدريد يفوز على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

ماجد محمد(صدى):

نجح فريق أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد، في الفوز على ضيفه سيلتا فيجو بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن فعاليات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

افتتح أنطوان جريزمان، التسجيل للأتلتي في الدقيقة 44، وأحرز فيتولو، الهدف الثاني في الدقيقة 56، واختتم أنخيل كوريا، أهداف المباراة مسجلاً الهدف الثالث، في الدقيقة 63.

بهذه النتيجة يحتل أتلتيكو، وصافة جدول ترتيب الليجا، برصيد 64 نقطة، بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يأتي سيلتا فيجو في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.