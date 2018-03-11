” كهرباء مكة ” تطالب بلدية غميقة بإزالة مصابيح الإنارة من أعمدتها

نايف السالم(صدى):

أكد مدير كهرباء مكة المكرمة المهندس وليد الغامدي، أنه جرى التواصل مع البلدية على خلفية تثبيت مصابيح الإنارة فوق أعمدة الكهرباء والضغط العالي في بعض قرى شرق محافظة الليث من قِبل بلدية غميقة، قائلًا :تم التواصل مع البلدية ومخاطبتهم بسرعة إزالته.

ويذكر أن بلدية غميقة التابعة لمحافظة الليث قد عمدت مؤخرًا على تثبيت كشافات الإنارة ” أذرع الفانوس ” في أعمدة الكهرباء وبلا عدادات منفصلة، في عدد من القرى شرقي المحافظة، دون مسوغ نظامي يسمح لها بذلك.