طالب يرسم صورة لوالده المتوفي ويسطر عليها عبارة مؤثرة

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة مؤثرة رسمها أحد الطلاب ، لوالده المتوفي ، ليعبر بها عن افتقاده له .

وحرص الطالب خلال رسمه للصورة ، على تدوين عبارة مؤثرة عليها ” لقد دفن ولكن أنا من مات ” .