  • الأحد 11

    مارس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. طالب يرسم صورة لوالده المتوفي ويسطر عليها عبارة مؤثرة

طالب يرسم صورة لوالده المتوفي ويسطر عليها عبارة مؤثرة

طالب يرسم صورة لوالده المتوفي ويسطر عليها عبارة مؤثرة
نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة مؤثرة رسمها أحد الطلاب ، لوالده المتوفي ، ليعبر بها عن افتقاده له .

وحرص الطالب خلال رسمه للصورة ، على تدوين عبارة مؤثرة عليها ” لقد دفن ولكن أنا من مات ” .


الوسوم:, , , , ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1928 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولاقوه الا بالله هذا كسر القلب 💔الذي لايجبر ابدا وهو فقد احد الوالدين يبقى مكانهم فارغ لايملؤه الاخرون اللهم اجبر قلبه وقلوبنا على من فارق دنيننا وارحمهم واحفظ من بقي لنا يارب العالمين

[ عدد التعليقات: 7743 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمه ويجمعك وياه بجنه الفردوس☺

[ عدد التعليقات: 1203 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يغفر له ويرحمه،ويعظم أجركم ويحسن عزائكم.
حقا ،،جملة مؤثرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *