طالب يرسم صورة لوالده المتوفي ويسطر عليها عبارة مؤثرة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة مؤثرة رسمها أحد الطلاب ، لوالده المتوفي ، ليعبر بها عن افتقاده له .
وحرص الطالب خلال رسمه للصورة ، على تدوين عبارة مؤثرة عليها ” لقد دفن ولكن أنا من مات ” .
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1928 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولاقوه الا بالله هذا كسر القلب 💔الذي لايجبر ابدا وهو فقد احد الوالدين يبقى مكانهم فارغ لايملؤه الاخرون اللهم اجبر قلبه وقلوبنا على من فارق دنيننا وارحمهم واحفظ من بقي لنا يارب العالمين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26110 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمهم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26110 ] نشر منذ 1 ساعة
الفقد صعب
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7743 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويجمعك وياه بجنه الفردوس☺
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1203 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يغفر له ويرحمه،ويعظم أجركم ويحسن عزائكم.
حقا ،،جملة مؤثرة.