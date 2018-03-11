بلدية محايل عسير تواصل جولاتها الميدانية المكثفة

أبها(صدى):

نفّذت بلدية محايل عسير اليوم الأحد، جولات ميدانية مكثفة أسفرت عن إغلاق ثمانية مطاعم .

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع أن الجولات الميدانية لمنسوبي الرقابة الصحية أسفرت عن إغلاق 8 من المطاعم والبوفيهات خلال الجولة التي شملت 40 محلًا داخل المحافظة.

كما سجلت البلدية، عددًا من المخالفات تمثلت في عدم التقيد بالاشتراطات الصحية كالنظافة العامة والنظافة الشخصية وكذلك عدم الاهتمام بنظافة الأواني واستخدام أواني متهالكة غير صالحة للاستخدام .

وأكد رئيس البلدية آل مصمع استمرار الجولات التفتيشية في المحلات التجارية والمرافق المتعلقة بالصحة العامة للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية، داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات البلدية التفاعلية من خلال الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، إضافة إلى خدمة ” 940 ” المخصصة لاستقبال البلاغات والشكاوي على مدار اليوم.