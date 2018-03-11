بالصور.. شرطة الجوف تعلن ضبط مجموعة من مخالفي أنظمة العمل والإقامة

سهو الهشال(صدى):

استمرارا للحملات التي تنفذها شرطة منطقة الجوف، نفذت قوة الضبط الميداني وفرع مكتب العمل حملة تفتيش مساء يوم السبت الموافق ٢٢-٦-١٤٣٩ هـ بمدينة سكاكا على المباني تحت الإنشاء بحيي اللقائط والشلهوب وتم ضبط مجموعة من مخالفي أنظمة العمل والإقامة من جنسيات مختلفة وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص.

كذلك نفذت شرطة محافظة طبرجل(مركز شرطة ميقوع ومخفر شرطة بسيطا) حملة تفتيش ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) صباح يوم الاحد الموافق ٢٣-٦-١٤٣٩ هـ بعدة مواقع لتجمع الوافدين بمشاريع ميقوع وبسيطا وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة من جنسيات مختلفة وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص. والله الموفق.