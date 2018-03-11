بالصور.. مبادرة تراثنا 2030 تقدم للسياح المعلومات المتميزة عن التراث السعودي

سعيد العجل(صدى):

تعتبر مبادرة تراثنا رؤية 2030 التي أسستها باحثة التطوير الإداري الأستاذة نورة الرشيد من أهم المبادارات التي تخدم المجال السياحي بالمملكة وذلك نظراً للزيارات التي يقوم بها فريق المبادرة لعدد من المعالم السياحية بالمملكة من باب الدعم لأصحاب المقتنيات الأثرية والتنشيط للسياحة التي تحتاج إلى عوامل الجذب السياحي.

وقام الفريق بالعديد من الزيارات للعديد من المعالم السياحية بمختلف مناطق المملكة من أجل اكتشاف الكنوز التراثية في مجال السياحة الداخلية وجذب السياح داخل المملكة وتقديم معلومات متميزة عن التراث السعودي في كافة المجالات، حتى استطاعت هذه الزيارات أن تصنع حلقة وصل بين المتاحف والجمهور ومشاركة الناس مناشطهم وفعالياتهم لنشر الثقافة المتحفية وتنظيم المزادات وضبط المزايدات والاستثمار في التراث كدعامة ترفيه وتطوير وتعليم.

كما أن فريق المبادرة يعتبر بمثابة منصة علاقات عامة تجمع المعنيين بالتراث من جهات رسمية وشركات وأفراد لتسهيل النتسيق والتكامل والتعاون حيث يتعاون مع الفريق أبرز رجال الأعمال والإعلام والفن والتراث،لتسهيل توظيف التراث في مجالهم وسهولة الوصول لبعضهم البعض والتعرف على أهم أدواته.

الجدير بالذكر أن الفريق المؤلف من قرابة الـ50 عضواً وعضوة قام مؤخراً بزيارة لمهرجان الثقافة والتراث الجنادرية 32 وذلك تفعيلاً للهدف الأهم من رسالتهم حيث يعتبر المهرجان ملتقى كبير لجميع المهتمين بالتراث والموروثات القديمة بما يوجد أكبر شريحة من الراغبين في التعرف على هدف ورسالة الفريق.

