بالفيديو.. لحظة مرعبة لانفجار كابل كهرباء تحت الأرض

أمستردام(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لكاميرا مراقبة بإحدى الشوارع في هولندا ، وهي ترصد لحظة انفجار كابل كهرباء .

ويظهر خلال المقطع ، كابل كهرباء ينفجر تحت الأرض ، بشكل مرعب وعنيف للغاية .