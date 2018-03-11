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بالفيديو.. لحظة مرعبة لانفجار كابل كهرباء تحت الأرض

بالفيديو.. لحظة مرعبة لانفجار كابل كهرباء تحت الأرض
أمستردام(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لكاميرا مراقبة بإحدى الشوارع في هولندا ، وهي ترصد لحظة انفجار كابل كهرباء .

ويظهر خلال المقطع ، كابل كهرباء ينفجر تحت الأرض ، بشكل مرعب وعنيف للغاية .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1203 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياسبحان الله،،بقدرة الله نجى اللي كان يركض ،يمكن ثانية قبل الأنفجار.

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