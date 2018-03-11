بالفيديو.. لحظة مرعبة لانفجار كابل كهرباء تحت الأرض
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لكاميرا مراقبة بإحدى الشوارع في هولندا ، وهي ترصد لحظة انفجار كابل كهرباء .
ويظهر خلال المقطع ، كابل كهرباء ينفجر تحت الأرض ، بشكل مرعب وعنيف للغاية .
في هولندا سجلت كاميرا مراقبة في إحدى الشوارع لحظة انفجار كابل كهرباء من تحت الأرض بشكل مرعب وعنيف للغاية pic.twitter.com/E37jFJuwk1
— الأكثر تأثيرا (@at2th) ١١ مارس، ٢٠١٨
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1203 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياسبحان الله،،بقدرة الله نجى اللي كان يركض ،يمكن ثانية قبل الأنفجار.