بالفيديو.. عمالة تبيع عسل مغشوش في شعيب عبيثران

حمود العنزي(صدى):

كشف مواطن، اليوم الأحد، عن عمالة تبيع عسل مغشوش حيث توهم المارة على الطريق بصناديق مناحل خالية من النحل.

ونشر المواطن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” فيديو يوضح ذلك مؤكدًا أنه بالقرب من شعيب عبيثران على طريق حريملاء -شقراء.