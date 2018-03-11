بالفيديو.. عمالة تبيع عسل مغشوش في شعيب عبيثران
كشف مواطن، اليوم الأحد، عن عمالة تبيع عسل مغشوش حيث توهم المارة على الطريق بصناديق مناحل خالية من النحل.
ونشر المواطن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” فيديو يوضح ذلك مؤكدًا أنه بالقرب من شعيب عبيثران على طريق حريملاء -شقراء.
🔴 مواطن يكتشف عمالة تبيع عسل مغشوش توهم المارة على الطريق بصناديق مناحل خالية من النحل.
الموقع📌
بالقرب من شعيب عبيثران على طريق حريملاء /شقراء. pic.twitter.com/TYnzls5CYn
— عين المستهلك (@Consumer_Eye) ١١ مارس، ٢٠١٨
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1203 ] نشر منذ 1 ساعة
للمعلو — 100
المواطن هو رجل الامن الاول.
الله يجزاك خير ويرضى عليك،،شكرا على التوضيح.
للأسف كثيرا مانجدهم وخاصة في عامنا هذا نجدهم في كذا محافظة وقرية،مثل ماهو مبين في المقطع المصور اعلاه
خيمة،وعددمن خلايا النحل تبعد عن الخيمة تقريبا ال 50 متر.