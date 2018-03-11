منافسة قوية بين تشيلسي وسان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع مدرب برشلونة

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، أن هناك منافسة قوية بين نادي تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، على ضم لويس إنريكي المدير الفني السابق لفريق برشلونة.

وقالت المصادر إن إنريكي يثير اهتمام باريس ولندن، حيث يسعي النادي الفرنسي إلى ضم المدير الفني الإسباني عقب الهزيمة أمام فريق ريال مدريد والخروج من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا؛ لتحسين وضع الفريق بعد أن أصبح رحيل أوناي إيميري أمرًا مفروغًا منه.

وأضافت أن نادي تشيلسي أيضًا يناضل من أجل الظفر بخدمات لويس إنريكي، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي، والذي تدهورت علاقاته أيضًا بالعديد من اللاعبين مثل هازارد.