أرسنال ينتزع الفوز من واتفورد بثلاثية نظيفة

نواف السالم(صدى):

نجح نادي أرسنال في تحقيق الفوز على نظيره واتفورد ، بثلاثة أهداف نظيفة دون رد ، خلال الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .

وافتتح أرسنال تسديد الأهداف في شباك واتفورد ، خلال الدقيقة الثامنة من بداية المباراة ، عبر الألماني شكودرن موستافي ، ليضيف بيير أوباميانج هدف الفريق الثاني خلال الدقيقة الـ 59 من الشوط الثاني ، ليستمر تألق الفريق بتسجيل ثالث أهدافه في الدقيقة الـ77 عبر الأرميني هنريك ميختاريان .

وبهذا الفوز ، يحصد أرسنال 3 نقاط ثمينة ، ترفع رصيده إلى 48 نقطة بالمركز السادس ، فيما تجمد رصيد واتفورد عند 36 نقطة بالمركز العاشر .