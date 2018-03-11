” النقل ” : 46 مليون رحلة على شبكة طرق المملكة في فبراير

عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة النقل عن تقرير الحركة المرورية على شبكة طرق المملكة لشهر فبراير 2018م، الذي رُصِدت فيه أكثر من 46 مليون رحلة، بمعدل 11 مليوناً و500 ألف رحلة في الأسبوع، عبر تقرير البيانات المفتوحة الذي نشر على موقع الوزارة الالكتروني الرسمي.

وتناول التقرير بيانات مُفصلة حول عدد العدادات الفعّالة لقياس الحركة المرورية على الطرق التابعة لوزارة النقل، كذلك قياس أوقات الذُروة ومعدل السرعات ومتوسط تجاوز السرعات المُحددة.

ووفقا للتقرير، بلغ عدد وحدات التعداد المروري التي قامت وزارة النقل بتركيبها على شبكة طرقات المملكة 200 وحدة بنهاية شهر فبراير 2018م بزيادة قدرها 132.5% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي 2017م.