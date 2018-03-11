دراسة تكشف سبب وجود ثقب فوق أذن بعض الأشخاص

متابعات(صدى):

يولد بعض الناس بثقب صغير فوق آذانهم يطلق عليه ” جيب أمام صيوان الأذن ” .

ففي المملكة المتحدة، تصل نسبة من لديهم هذا الثقب إلى أقل من واحد في المائة، والنسبة تقل في الولايات المتحدة، أما في آسيا وأفريقيا تتراوح النسبة بين 4 إلى عشرة بالمائة.

وبحسب إحدى الدراسات ، ينتج هذا الثقب نتيجة خلل في تطوير الأذن أثناء وجود الجنين في رحم والدته.

ويعد الثقب عيبا وراثيا تم توثيقه لأول مرة من قبل عالم يدعى ” فان هوسينجر ” عام 1864، وعادة ما يتم العثور عليه على جانب واحد فقط، لكن 50% من الناس يمتلكون الثقب على كلا الجانبين.

وذكرت الدراسة أن الجيب لا يتسبب في مشكلات صحية، لكنه قد يصيب صاحبه بالعدوى وهو شيء يمكن معالجته بالمضادات الحيوية بسهولة، ومع ذلك هناك بعض الحالات التي تطلب إجراء عملية جراحية للتخلص منه.