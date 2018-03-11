بالفيديو.. لحظة إزالة 60 نملة من عين طفلة

نيودلهي(صدى):

تمكن عدد من الأطباء من بلدة بيلتانجادي الهندية ، من استخراج 60 نملة من عين فتاة صغيرة ، ما أصابهم بالحيرة والذهول لتمكنه من الدخول عبر الاذن وخروجه من العين .

وتعود الواقعة عندما اشتكت طفلة عمرها 11 عاما من ألم شديد والتهاب في عينيها، وقال والدا الطفلة إنها شعرت بشيء في عينيها، وبعد فحصها وجدا نملة تحت جفنها، حيث يعتقدان أنها تسللت إلى عين الطفلة وهي نائمة.

لكن عندما استمرت معاناة الطفلة، ذهبا إلى المستشفى وقيل لهما إن النمل دخل من خلال أذنيها ، ووصف الأطباء قطرات العين للتخفيف من آلام الطفلة، حيث كان يخرج من عينيها من 5 إلى 6 نملات يوميا حتى وصل عدد النمل الذي خرج منها 60 نملة .