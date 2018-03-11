بالصور.. نائب أمير جازان ينقل التعازي لأسرة الشهيد ” الكعبي “

تركي السالم(صدى):

حرص صاحب السمو الملكي ، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، نائب أمير جازان ، اليوم الأحد ، على نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – إلى والد وذوي الشهيد الجندي جابر بن يحيى بن سليمان الكعبي – رحمه الله – ، أحد منسوبي قوات الأفواج بالمنطقة ، حيث استشهد بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي .

ونقل سمو نائب أمير منطقة جازان ، تعازي صاحب السمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ، أمير المنطقة ، معربًا عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ، خلال زيارته للعزاء الذي أقامته أسرة الشهيد ، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته .

وشهد العزاء ، حضور قائد قوة الأفواج بجازان ، اللواء علي بن مبارك ملفي ، ووكيل محافظة العارضة ، صالح الودعاني ، فضلًا عن عدد كبير من المسؤولين ومشايخ العارضة .