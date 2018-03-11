بدء التسجيل في وظائف ديوان المظالم

عبدالله الدوسري (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية في ديوان المظالم، عن بدأ التسجيل في 131 وظيفة شاغرة للرجال والنساء على المرتبتين الرابعة والسادسة لعدد من المسميات ترغب في شغلها بالمؤهلين المتخصصين عن طريق المسابقة الوظيفية.

وأشارت إلى أن العمل في مقرات ديوان المظالم في المدن التالية: الرياض، مكة المكرمة، جدة، الدمام، المدينة المنورة، جازان، نجران، الباحة، عرعر، وادي الدواسر، سكاكا، أبها، حائل، تبوك.

واشترط ديوان المظالم في المتقدمين ما يلي:

أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون قد أكمل لـ 18 عاماً ولا يتجاوز عمره 35 عاماً في وظائف المرتبة السادسة، و30 عاماً في وظائف المرتبة الرابعة.

أن يكون لائقاً صحيًّا للخدمة وفقاً للائحة اللياقة الصحية لشغل الوظائف العامة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وغير مفصول من الخدمة في الدولة لأسباب تأديبية.

أن يكون حائزاً على المؤهل العلمي المطلوب لشغل الوظيفة.

توفر الدورات أو البرامج الإعدادية التي تتطلبها الوظيفة، ومجيداً لاستخدام الحاسب الآلي والنسخ.

وأن يكون حاصلاً على خطاب معادلة لدرجة البكالوريوس من وزارة التعليم لخريجي الجامعات من خارج المملكة.

وأكدت الإدارة العامة للموارد البشرية في ديوان المظالم، على أن التقديم على الوظائف سيكون عن طريق رابط التوظيف على البوابة الإلكترونية لديوان المظالم وذلك ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 23/ 6/ 1439هـ عند الساعة السابعة صباحاً، وينتهي التسجيل يوم الخميس 28/ 6/ 1439هـ عند الساعة الثالثة مساءً، وذلك على الرابط: (هنا).