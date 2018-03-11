حساب المواطن يعلن موعد صرف الدفعة الخامسة

علي القحطاني (صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الأحد، أن الدفعة الخامسة من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين البنكية في العاشر من شهر أبريل المقبل.

وأوضح حساب المواطن، أن الدفعة المقبلة سيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل نهاية اليوم (الموافق 11 مارس 2018).

ويأتي برنامج حساب المواطن، بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.