إطلاق سراح 24 نزيلًا ممن شملهم العفو في القصيم

سالم المطيري(صدى):

أعلن فرع النيابة العامة في منطقة القصيم، اليوم الأحد، إطلاق سراح 24 نزيلًا من سجناء الحق العام، ممن تنطبق عليهم شروط العفو.

وجاء ذلك إنفاذًا للأمر الملكي الكريم الصادر بمناسبة شهر رمضان المبارك للعام 1438هـ، في الفرع ودوائر النيابة العامة بالمحافظات، وذلك للفترة من 1/ 5/ 1439هـ ، وحتى تاريخ 30/ 5/ 1439هـ.

وقال وكيل الإمارة المساعد للحقوق المكلف صالح بن محمد البرادي، إن لجان العفو مستمرة في دراسة قضايا النزلاء لإطلاق سراح من تنطبق على حالاتهم تعليمات العفو، بمتابعة من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ونائبه.