شاهد.. الفئران تتجول في ممرات مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز

حمود العنزي (صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق في ممرات مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز في الرياض بواسطة أحد زائري المستشفى.

وأظهر مقطع الفيديو، ظهور عدد من الفئران وهي تجري في ممرات المستشفى، ولم يوثق المقطع تاريخ وقوع الحادث.

وطالب عدد كبير من المغردين بالتحقيق في الواقعة، وتطبيق معايير النظافة ومكافحة القوارض بشكل كامل.