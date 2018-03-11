سفارة المملكة بالأردن تتفاعل مع شكوى مواطن بتعرض ابنه للتعذيب

نايف السالم(صدى):

تفاعل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، مع شكوى أحد المواطنين بتعرض ابنه المصاب بالتوحد إلى التعذيب بأحد مراكز الرعاية.

وأوضح سمو الأمير، إنه تم تكليف محامي السفارة لمتابعة سير التحقيقات فيما يتعلق بالشكوى المقدمة من المواطن، لافتًا إلى أن السفارة بدأت في مباشرة الحالة منذ تلقيها شكوى الأب في 13 جمادي الآخر الماضي .

وأشار سفير خادم الحرمين بالأردن ، إلى أن التحقيقات الأولية ، كشفت أن الطفل تعرض للاصطدام بأحد سخانات التدفئة، مؤكدًا أن حالته الطبية مستقرة ، ويتم التنسيق مع الجهات المختصة بالأردن لمتابعة الحالة .